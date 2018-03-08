وزيرة الاقتصاد الألمانية: يتعين على الاتحاد الأوروبي الرد على رسوم ترامب المقترحة

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس اليوم الخميس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يرد إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مقترحة على واردات الصلب والألومنيوم وإنه سيكون على الاتحاد أن يتقدم بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية.

وقالت تسيبريس متحدثة للتلفزيون الألماني "أعتقد أن علينا، كاتحاد أوروبي، أن نرد لأن ملف المنافسة هو مع الاتحاد الأوروبي."

وأضافت "يبدو أن علينا أن نتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية على كل حال."

وكان ترامب قد أعلن الخميس خططا لفرض ضرائب بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب، و10 في المئة على واردات الألمنيوم، بهدف حماية الصناعة الأميركية، على أن يتم الإعلان رسميا عن ذلك الأسبوع المقبل.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن هذا القرار يجب ألا يكون مفاجئا لأحد، لأن الرئيس كان يتحدث عنه منذ فترة طويلة.