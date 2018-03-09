الصين تتهم واشنطن بالإضرار بنظام التجارة الدولي

اتهمت الصين، اليوم الجمعة، الإدارة الأمريكية بالإضرار بنظام التجارة الدولي؛ إثر قرار فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن "إدارة واشنطن قامت بإجراءات حمائية تجارية لها وأضرت بنظام التجارة متعدد الأطراف، من خلال قرارها فرض رسوم جمركية بلغت 25% و10% على واردات الصلب والألومنيوم على التوالي".

وأشارت الوزارة، إلى أن القرار المذكور من شأنه أن يلحق أضرارًا كبيرة بنظام التجارة الدولي.

وأكّدت أن القرار قوبل بانتقادات حادة من منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول، مشددًة أن الصين ستتخذ تدابير قوية من أجل ضمان أمن حقوقها ومصالحها.

ودعت الوزارة، الولايات المتحدة، إلى احترام السلطة التي تمثل النظام التجاري الدولي، وإلغاء القرار في أقرب وقت.

وأمس الخميس، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرار فرض رسوم جمركية بلغت 25% و10% على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي، تستثنى كلا من المكسيك وكندا.

وفي كلمة له خلال حفل توقيع القرار بالبيت الأبيض، قال ترامب: "القرارات التي اتخذناها اليوم، ليست خيارًا، بل هي ضرورة ملحة من أجل أمن أمتنا".

القرار المذكور جاء في إطار إجراءات الحمائية التجارية الأمريكية، متجاهلا بذلك التحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه في أوروبا وفي الداخل.

بدوره، قال البيت الأبيض في بيان إن القرار سيصبح نافذا بعد 15 يوما، مشيرًا لاستثناء كندا والمكسيك في الوقت الحالي وأن الشركاء الأمنيين والتجاريين يمكن أن يتفاوضوا لتجنب الرسوم.