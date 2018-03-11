وكالة التصنيف الائتماني الياباني تبقي على تصنيف تركيا بدرجة مستقر

ستحافظ وكالة التصنيف الائتماني الياباني (JCR) على التصنيف الائتماني لتركيا في درجة "BBB" مستقر، حسبما أفاد مدير مجلسها الإداري في بيان له.

وقال أورهان أوكمين في بيانه "كما هو معروف جيدا، تواصل JCR الاحتفاظ بتركيا في مركز"BBB- Stable" ، وهو مستوى يعد من فئة الاقتصادات الاستثمارية.

وقال أوكمين أن اقتصاد تركيا "أقوى مما يبدو في الإحصاءات" ، قائلاً إنه من غير المحتمل أن تواجه البلاد أي صعوبة في الأجلين القصير والمتوسط على الرغم من الزيادة في تكاليف التمويل.

وأوضح أوكمين "في تركيا، توازن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي بين المخاطر السياسية والاستقرار المالي الذي يوازن الاستقرار النقدي. إن هذا التوازن من جانبين يحمي مستوى الاستقرار في تركيا من المخاطر الهيكلية، وميزة المرونة في الاقتصاد، وأدائها".

وأقر أوكمين بأن بعض التقييمات، مثل تدهور استقرار الأسعار والتأجيل المستمر للإصلاحات، هي حقيقة لا يمكن إنكارها.

لكنه عاد وأوضح "لكن اقتصاد تركيا لا يزال قويا بما يكفي لتعويض التعجيل الهابط الذي تسببه نقاط الضعف والمخاطر السياسية."