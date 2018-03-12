وكالة تصنيف ائتماني تركية ترى النور العام الجاري

أعلن رئيس هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي التركية، محمد علي أقبان، أن الهيئة ستؤسس وكالة تصنيف ائتماني وطنية خلال العام الجاري.

وأوضح "أقبان" في تصريحات صحفية بإسطنبول، الاثنين، أن الوكالة سيتم إنشاؤها من البنوك أو شركة خاصة، "إلا أن الاحتمال الأرجح تأسيسها من جانب البنوك".

وأضاف أن تركيا بحاجة إلى وكالة تصنيف ائتماني، تكون على دراية بالنظام في تركيا وعلى معرفة بالشركات العاملة فيها.

المسؤول المالي التركي، أشار إلى وجود أزمة ثقة مع وكالات التصنيف الدولية، ونقاش واسع يدور حول مدى دقة قياساتها وتصنيفاتها.

وقال إن هناك أمرين هامين بخصوص وكالة التصنيف الائتماني المزمع تشكيلها، الأول أنها ستكون متوافقة مع المعايير الدولية، والثاني أنها ستكون مؤسسة مستقلة ومحايدة.

ونشرت وكالات تصنيف ائتمانية عالمية، العام الماضي، مؤشرات سلبية حول الاقتصاد التركي، على عكس مجرى السوق حينها، قبل أن تعاود وتنشر معلومات تعكس الواقع الاقتصادي في البلاد.