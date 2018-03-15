النقد الدولي يرفع توقعه لنمو الاقتصاد التركي إلى 4.3 بالمائة

رفع صندوق النقد الدولي، الخميس، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 4.3 بالمائة خلال عامي 2018 و2019.

جاء ذلك في تقرير نشره الصندوق قبل 4 أيام من انعقاد اجتماع وزراء ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

والتقرير الذي صدر تحت عنوان "التوقعات العالمية وتحديات السياسة"، رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعامين الجاري والمقبل من 3.7 بالمائة إلى 3.9 بالمائة.

يذكر أن صندوق النقد الدولي رفع، في فبراير/شباط الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال 2018، من 3.5 بالمائة في تقرير سابق إلى 4 بالمائة، قبل أن يرفع توقعاته اليوم إلى 4.3 بالمائة.