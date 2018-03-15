انخفاض معدل البطالة في تركيا لـ 10,4% خلال ديسمبر الماضي

تراجع معدل البطالة بشكل ملحوظ في تركيا إلى 2.3 نقاط، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليصل إلى 10.4 في المئة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، وفق معطيات مؤسسة الإحصاء.

وبحسب المعطيات التي نشرتها المؤسسة، اليوم الخميس، فإن عدد العاطلين عن العمل تراجع خلال ديسمبر/كانون الأول بمقدار 581 ألف شخص، وبلغ 3 ملايين و291 ألفًا.

وأشارت مؤسسة الإحصاء التركية إلى تراجع معدل البطالة غير الزراعية في البلاد 2.6 نقاط خلال الشهر المذكور، ليصل إلى 12.3 في المئة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.

كما تراجع معدل البطالة بين الشباب (15 – 24 عامًا)، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمقدار 4.8 نقاط، ليصل إلى 19.2 في المئة.