ارتفاع مؤشر قيمة الصادرات التركية 7.2% في يناير الماضي

ارتفع مؤشر قيمة الصادرات التركية بنسبة 7.2% في يناير/ كانون ثاني من العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقا لتقرير هيئة الإحصاء التركية عن مؤشرات التجارة الخارجية لشهر يناير/ كانون ثاني 2018 الذي أعلنته اليوم، شهدت قيمة الصادرات زيادة بنسبة 7.2% في حين شهد مؤشر قيمة الواردات زيادة بنسبة 10.8% مقارنة بيناير/ كانون ثاني 2017.

وقال التقرير إن مؤشر حجم الصادرات في الشهر نفسه شهد زيادة بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن مؤشر حجم الواردات شهد زيادة بنسبة 24.5% في يناير/ كانون ثاني العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.