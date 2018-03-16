تركيا تصدر 90% من الطماطم المزروعة في قشر جوز الهند للخارج

تلقى الطماطم المزروعة في قشور جوز الهند، في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا، إقبالاً كبيراً، حيث يصدر معظم محصولها إلى خارج تركيا.

وقال غوكهال تشاكال، المدير العام للشركة التي تزرع الطماطم بهذه الطريقة على مساحة 70 دونم بمنطقتي "فتحية" و"سيديكمر" بموغلا، للأناضول إنهم بدأوا في الزراعة بهذه الطريقة منذ عام 2009، مشيراً إلى أنها تطرح محصولاً أكبر من الطريقة التقليدية.

وأضاف أن المنطقتين تنتجان ما بين 30 و35 طناً من الطماطم سنوياً، يُصدر 90% منها إلى الخارج.

وأوضح أنه على رأس الدول المستوردة روسيا وأكرانيا، كما تستورد الطماطم دول أخرى بينها السعودية، وقطر، وبريطانيا، وجمهورية التشيك، ورومانيا، وبولندا، وجورجيا.

ولفت تشاكال إلى أنهم يزرعون وفق معايير الاتحاد الأوروبي، ويستخدمون كمية ضئيلة جداً من المبيدات، ويعتمدون على النحل للتخصيب، ويستخدمون الأفخاخ لمكافحة الحشرات بدلا من المبيدات الحشرية.