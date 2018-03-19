وفد من رجال الأعمال الأتراك يبحث في العقبة الأردنية تطوير العلاقات الاقتصادية

أجرى وفد من رجال الأعمال الأتراك مع نظرائهم الأردنيين، الاثنين، مباحثات لتطوير العلاقات الاقتصادية في منطقة العقبة (جنوب المملكة).

وتضمن الوفد 32 رجل أعمال تركي، ترأسهم رئيس مجلس الأعمال الأردني التركي عمر فاروق إقبال.

وحضر المباحثات، التي جرت في أحد فنادق العقبة سفيرا الأردن وتركيا في كلا الدولتين، وهما إسماعيل الرفاعي ومراد كرة غوز، ورئيس سلطة العقبة ناصر الشريدة.

واستعرض الشريدة في الاجتماع، ميزات الاستثمار في العقبة ومزاياها، وأهمية المشاريع الكبرى في تطوير السياحة.

ضم وفد رجال الأعمال التركي، الذي وصل على متن طائرة الخطوط التركية التي وصلت إلى مطار الملك حسين، بعد استئناف الرحلات، قطاعات الصناعة والإنشاءات والنسيج والكيماويات والخدمات الصحية.

كانت طائرة للخطوط الجوية التركية، حطّت في مطار الملك حسين بمدينة العقبة، اليوم، قادمة من إسطنبول، تنفيذا لقرار استئناف الرحلات الجوية بين المدينتين، بعد توقف دام 17 شهراً.

وأفاد الوفد بحديثه خلال اللقاء، بأن الاجتماع يأتي لتطوير العلاقات الاقتصادية بين العقبة وتركيا، وفرص الاستثمار الموجودة فيها وتسويق العقبة في تركيا.

ولفت أن زيارته التي ستستمر يومين، ستشمل لقاء مع رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي يوم غد في العاصمة عمان.