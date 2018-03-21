مسؤول تركي يؤكد أن "غصن الزيتون" شجعت الاستثمار وزادت ثقة المستثمرين

قال رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية، أرضا أرموط، إنّ عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" ساهمتا إيجاباً في زيادة ثقة المستثمرين بالاستقرار السياسي الحاصل في تركيا.

وأوضح أرموط، أن تدفق الاستثمارات نحو تركيا، زاد بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 2018.

وأضاف أنّ بلاده أقدمت خلال الفترة الأخيرة على خطوات هامة من شأنها ضمان أمن مواطنيها والحفاظ على مصالحها.

وتابع: "عملية غصن الزيتون لم تثر إشارات استفهام لدى المستثمرين، بل على العكس، بات المستثمرون الذين لديهم استثمارات في تركيا، يفكرون في مضاعفة حجم استثماراتهم؛ لأنهم يدركون جيدا حقائق البلاد، فهم ينظرون إلى العملية على أنها دليل للاستقرار السياسي، وإثبات لقوة تركيا".

وزاد: "تركيا كانت وما زالت من أهم الدول بالنسبة للاستثمارات الدولية؛ لأنها تتمتع بميزات عديدة، أهمها الموقع الجغرافي وارتفاع نسبة الشباب وسعة السوق وسرعة نمو الاقتصاد".

والأحد الماضي، سيطر الجيشان التركي والسوري الحر على مركز مدينة عفرين وجميع النقاط المحيطة بها من الشمال والشرق والغرب.

جاء ذلك بفضل عملية "غصن الزيتون"، التي انطلقت في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، واستهدف خلالها الجيشان التركي والسوري الحر، مواقع تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.