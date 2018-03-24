وزير الاقتصاد التركي: أردوغان بحث مع ترامب قضية الضرائب على الصلب

قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إن رئيس بلاده رجب طيب أردوغان، بحث خلال مكالمته الهاتفية، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مسألة الرسوم التي أعلنتها واشنطن على واردات الصلب.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته باجتماع لمصدري النسيج في إسطنبول، حيث لفت إلى أنه لم يتم ذكر هذا الموضوع الذي تناوله الزعيمان، في البيانات المتعلقة بالمكالمة الهاتفية التي جرت الخميس.

وأوضح أن الملف كان من أهم المواضيع التي تطرق إليها أردوغان مع ترامب.

وذكر زيبكجي أنه سيبحث الموضوع مع الوزير الأمريكي المعني، الإثنين المقبل.

ولفت إلى أنه في حال أقدمت الولايات المتحدة على مثل هذه الخطوة – إدراج تركيا على قائمة الدول المشمولة بالقرار- فإن أنقرة سترد على ذلك.

وأكد في الوقت ذاته أن تركيا لا ترغب في أن تضطر للقيام بذلك الأمر.

وفي 8 مارس/ آذار الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارًا بفرض رسوم جمركية بلغت 25 بالمائة و10 بالمائة على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي، تستثني كندا والمكسيك.