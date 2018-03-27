البنك الإسلامي الكويتي يساهم بـ200 مليون يورو في مشروع بناء جسر جناق قلعة في تركيا

وقع البنك الإسلامي الكويتي (بيتك) ووحدته التركية (بيتك-تركيا) عقد تسهيلات ائتمانية لصالح شركة ليماك القابضة التركية المتخصصة في الإنشاءات بقيمة 200 مليون يورو وذلك لتمويل مشروع جسر جناق قلعة في تركيا؛ وفق ما صرح الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي سعد الناهض اليوم الثلاثاء.

وقال الناهض في بيان صحفي إن مشاركة "بيتك" ووحدته التركية (البنك الكويتي التركي - كويت تورك) جاءت ضمن 24 مصرفا ومؤسسة مالية عالمية مختلفة في عقد تمويل هذا الجسر الذي يعد أكبر مشروع لإنشاء جسر في تركيا.

وأضاف "ساهمت 10 دول في تمويل مشروع إنشاء هذا الجسر وهي كوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة فضلا عن الكويت والصين والمملكة المتحدة والدنمرك إضافة إلى تمويل تركي."

وأوضح أن القيمة الإجمالية للمشروع 2.26 مليار يورو وقد بلغ حجم التمويل الممنوح من البنوك 1.6 مليار يورو أي بنسبة 70 في المئة.

وقال إن مدة التمويل 15 سنة مع فترة سماح مدتها خمس سنوات. وسيكون الجسر المعلق الذي تعتزم تركيا إنشاؤه في مضيق جناق قلعة غرب البلاد أطول جسر معلق في العالم وفقا للبيان.

هذا وقد وُضع حجر الأساس لهذا المشروع في 18 مارس/آذار 2017 ومن المقرر أن يتم افتتاحه في 2023.