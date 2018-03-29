الاقتصاد التركي.. الأقوى نمواً بين مجموعة العشرين

حقق الاقتصاد التركي نسبة نمو للعام الماضي بلغت 7.4 بالمائة مما يجعله يحتل المرتبة الأولى بين بلدان مجموعة العشرين في نسبة النمو، في حين احتل المرتبة الثانية مقارنة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والاتحاد الأوروبي.

وقد حقق الاقتصاد التركي نمواً بثلاثة أضعاف متوسط نمو الاتحاد الأوروبي، كما تخطى أكثر الاقتصادات سرعة في النمو مثل الصين والهند.

ووفق معلومات حصلت عليها الأناضول من مؤسسة الإحصاء التركية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حقق الاقتصاد المحلي نمواً نسبته 5.4 بالمائة في الربعين الأول والثاني على التوالي من العام الماضي، ونسبة 11.3 بالمائة في الربع الثالث.

وحقق إجمالي الناتج المحلي زيادة في الربع الأخير من العام المنصرم، بنسبة 7.3 بالمائة، ليصبح نمو الاقتصاد التركي في نهاية العام 7.4 بالمائة.

وحققت إيرلندا أعلى نسبة نمو من بين البلدان الأوروبية بنسبة 7.8 بالمائة، وتلتها تركيا بنسبة 7.4 بالمائة، ثم رومانيا بنسبة 7 بالمائة، في حين جاء نمو أقوى اقتصادات أوروبا كما يلي: هولندا بنسبة 3.1 بالمائة، وألمانيا 2.2 بالمائة، وفرنسا 1.8 بالمائة، وبريطانيا 1.7 بالمائة.

الاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر الأقوى في العالم حقق نمواً بنسبة 2.3 بالمائة العام الماضي.