الاقتصاد التركي يحقق نموا بنسبة 7.4% خلال عام 2017

حقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 7.4 في المئة خلال عام 2017.

جاء ذلك بحسب معطيات نشرتها مؤسسة الاحصاء التركية، اليوم الخميس، بشأن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا للعام الماضي.

وأشارت المؤسسة إلى نمو الاقتصاد التركي بنسبة 7.4 في المئة خلال 2017، وبنسبة 7.3 في المئة خلال الربع الأخير من العام ذاته.

وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ازداد بنسبة 19 في المئة خلال 2017 مقارنة بالعام الذي قبله، ليصل إلى 3 تريليونات و104 مليارات و907 ملايين ليرة (الدولار الواحد يُعادل 4 ليرات تركية).

ووفقًا للمعطيات ذاتها، ازدادت القيمة المضافة للقطاع الزراعي في البلاد خلال العام الماضي بنسبة 4.7 في المئة، وللقطاع الصناعي بـ9.2 في المئة، ولقطاع الخدمات بنسبة 10.7 في المئة.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الجارية 38 ألف و660 ليرة تركية خلال 2017، بعد أن كان في العام الذي قبله 32 ألف و676 ليرة تركية.