ارتفاع الصادرات التركية بنسبة 9.8% في أول شهرين من عام 2018

ارتفعت صادرات تركيا في الشهرين الأولين من عام 2018 بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 25.6 مليار دولار، حسبما أعلن المعهد الإحصائي التركي (تركستات) يوم الجمعة.

وقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للبلاد 66.1 مليار دولار بين يناير وفبراير من هذا العام، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 20 في المائة، وفقاً للبيانات المؤقتة التي قدمها المعهد ذاته ووزارة الجمارك والتجارة.

وارتفعت الواردات التركية بنسبة 28.8 في المائة لتصل إلى 40.5 مليار دولار، وهو ما يمثل عجزاً في التجارة الخارجية بلغ 14.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.