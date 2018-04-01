صادرات تركيا ترتفع 11.5 بالمئة خلال مارس

شهدت صادرات تركيا خلال شهر مارس/ آذار الماضي ارتفاعاً بنسبة 11.5 بالمئة، مقارنة مع صادرات الشهر نفسه من العام المنصرم 2017.

وأوضحت معطيات صادرة عن مجلس المصدرين الأتراك، اليوم الأحد، أنّ قيمة صادرات تركيا في مارس الماضي، بلغت 15 مليار و106 مليون دولار.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بلغت قيمة الصادرات التركية 40 مليار و727 مليون دولار، بزيادة وصلت إلى 10.4 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنظر إلى الأشهر الـ12 الأخيرة، بلغت قيمة الصادرات التركية 159 مليار و923 مليون دولار، بزيادة 12 بالمئة مقارنة مع الأشهر الـ12 التي سبقتها.

يذكر أنّ هيئة الإحصاء التركية أعلنت قبل عدة أيام، تحقيق الاقتصاد التركي خلال عام 2017، نمواً بنسبة 7.4 بالمئة.