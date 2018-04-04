الصين ترد الصاع للولايات المتحدة وتفرض رسوماً جمركية إضافية على منتجاتها

فرضت الصين رسوما إضافية بنسبة 25 بالمئة على 106 منتجات أمريكية من بينها فول الصويا والسيارات والكيماويات وبعض أنواع الطائرات والذرة وغيرها من المنتجات الزراعية الأخرى؛ وفق ما صرحت وزارة المالية الصينية اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان منفصل من وزارة التجارة، بلغ حجم المنتجات المستهدفة بالرسوم الجمركية 50 مليار دولار في 2017.

وقالت وزارة المالية إن رسوما إضافية ستُفرض على منتجات مثل الويسكي والسيجار والتبغ وبعض أنواع لحوم الأبقار والزيوت والبروبان ومنتجات بلاستيكية أخرى.

وأضافت أن الرسوم الجديدة ستُفرض أيضا على عصير البرتقال الأمريكي وبعض منتجات الذرة السكرية والقطن وبعض أنواع القمح إضافة إلى الشاحنات وبعض السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وسيارات كهربائية محددة.