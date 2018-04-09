يلدريم: 2018 سيكون عام الاستثمار والإنتاج

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم "سنجعل من عام 2018 عاماً للاستثمار والإنتاج، وسيكون عام 2019 بمثابة قفزة للشعب التركي".

جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم أمام برنامج التعريف بنظام التحفيز القائم على تنفيذ المشروعات، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة اليوم الاثنين.

وأضاف يلدريم أن "النظام القائم على دعم المشاريع الفردية وتحفيزها يعد واحدًا من الخطوات الأكثر جرأة التي اتخذناها بهدف تطوير قطاع التكنولوجيا المتقدمة".

وأشار إلى أن "النظام المذكور يتضمن العديد من الحلول المبتكرة، ويساهم في توفير التنمية الإقليمية وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق، كما يوفر 34 ألف فرصة عمل مباشرة و135 ألف فرصة عمل غير مباشرة".