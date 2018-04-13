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السلطات النقدية التركية تعتزم التدخل في سوق العملات خلال أيام

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
السلطات النقدية التركية تعتزم التدخل في سوق العملات خلال أيام

أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، اليوم الجمعة، أن السلطات النقدية في تركيا ستتدخل في سوق العملات إذا رصدت تقلبات ناجمة عن المضاربة في سعر الصرف.

ووفقا لوكالة الأناضول، قال زيبكجي إن الجهات المعنية "ستفعل ما يلزم" في المستقبل القريب.

وهوت الليرة التركية إلى متسويات قياسية في الأيام الأخيرة.

كما قال جميل أرتيم، مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي اليوم إن بلاده ستتخذ خطوات ضرورية بشأن سعر الصرف في الأيام المقبلة، مضيفا أن البنك المركزي سيواصل استهداف معدل التضخم.

وأضاف أن من المرجح أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة تتراوح بين 7.4 و7.5 بالمئة في الربع الأول من 2018.

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