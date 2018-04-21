تركيا تتوقع نمواً يفوق 7% في الربع الأول من 2018

توقّع وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن تُسجّل صادرات بلاده رقمًا قياسياً جديداً نهاية 2018، وأن يتجاوز نمو الاقتصاد الـ7 في المائة خلال الربع الأول من العام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير التركي خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية الذي انعقد اليوم السبت، بمدينة إسطنبول التركية، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال زيبكجي، إن تركيا هي صاحبة الاقتصاد والمجتمع الأكثر ديناميكية في أوروبا، وإن مجلس العلاقات الخارجية سيواصل جهوده لتوسيع نطاق الاقتصاد التركي بالعالم.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات التركية ستتجاوز الـ170 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، مبينًا أن الوقت مناسب حاليًا لتحقيق قفزات عبر القارات وتطوير الاقتصاد.

وأوضح زيبكجي أن تركيا هي الأسرع نموًا بين أعضاء مجموعة العشرين، وقد ازدادت صادراتها 5 أضعاف، ودخلها القومي 3.5 أضعاف، خلال الأعوام الـ 15 الأخيرة.