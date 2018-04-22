إمكانات تركيا التجارية والاستثمارية الكبيرة تستحوذ على اهتمام أوروبا

قال "كريستوف ليتل"، رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الأوروبية، إنّ تركيا تستحوذ على أهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا، نظراً لإمكانات التجارة والاستثمار الكبيرة التي تمتلكها.

جاء ذلك، في تصريح لمراسل الأناضول، قيّم فيه العلاقات التجارية القائمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى نظرة المستثمرين الأوروبيين حول تركيا.

وأشاد "ليتل" بالنمو الذي حققه الاقتصاد التركي خلال العام الماضي، الذي وصل 7.4 بالمائة.. "الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز هذه الإمكانات في تركيا".

وتترقب تركيا تسجيل نسب نمو قوية خلال العام الجاري، بفضل استعادة حركة الصادرات نشاطها، وعودة النشاط السياحي الأجنبي إلى البلاد.

وأعلن المسؤول الأوروبي، دعم اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الأوروبية، تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي سنة 1995.

وأضاف "ليتل" أن سوء الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الاوسط، لا يعيق توافد المستثمرين الأوربيين إلى تركيا، مبيناً أنّ رجال الأعمال الأوروبيين سيواصلون استثماراتهم في تركيا.

وزاد: "تركيا وأوروبا ليستا جارتين فحسب، بل شريكان يثقان ببعضهما البعض".