تركيا تتوقع أن تدر السياحة العلاجية عليها 8 مليارات دولار في 2018

تتوقع تركيا، خلال العام الحالي، أن تحقق إيرادات تصل إلى 8 مليارات دولار من قطاع السياحة العلاجية، عبر استقبال أكثر من 800 ألف سائح.

وفي حديث للأناضول، قال أمين جاقماق، رئيس مجلس تطوير السياحة العلاجية التركي، إن قطاع السياحية العلاجية، حقق نموا بوتيرة سريعة خلال العقد الأخير.

وأوضح أن تركيا استقبلت 751 ألف سائح أجنبي بهدف السياحة والعلاج في 2016، وارتفع هذا الرقم إلى 765 ألف سائح في 2017.

وأشار جاقماق إلى أن متوسط إنفاق هؤلاء السياح بلغ 9 آلاف دولار للفرد، مبينا أن قطاع السياحة العلاجية يساهم في السياحة التركية بـ7.2 مليار دولار.

وأعرب عن توقعه بارتفاع السياح في تركيا بقطاع السياحة العلاجية إلى 810 ألف سائح خلال العام الحالي، وبمتوسط انفاق للفرد الواحد يصل إلى 9 أو 10 آلاف دولار؛ ما يحقق إيرادات تصل إلى 8 مليارات دولار.

فيما بيّن أن تركيا تستقبل سنويًا 100 ألف سائح بهدف زراعة الشعر.

ووفق بيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد زوار تركيا من السائحين إلى 39.9 مليون سائح في 2017؛ لتحتل المركز السادس عالمياً من حيث عدد السياح.