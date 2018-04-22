تفاؤل حذر بشأن تسوية النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين

حذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مرارا خلال اجتماعات لمسؤوليهما هذا الأسبوع من تزايد التوترات التجارية العالمية والتي قد تهدد التوسع الاقتصادي العالمي السليم.

لكن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أعرب عن تفاؤله الحذر يوم السبت بأن هناك دولا قد تسوي خلافاتها بدون الدخول في "حرب تجارية."

التقى منوشين خلال الأيام الثلاثة الماضية مسؤولين ماليين من الصين واليابان وأوروبا لمناقشة سلسلة التعرفات الجمركية العقابية التي كشفت عنها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الصين وشركاء تجاريين آخرين.

خلال مقابلة مع الصحفيين، رفض منوشن التحدث عن مدى اقتراب الولايات المتحدة من حل عدة نزاعات تجارية، لكنه قال إن تقدما قد أحرز في هذا الشأن.

الولايات المتحدة والصين تقتربان من الدخول في ما يعتبر أكبر نزاع تجاري منذ الحرب العالمية الثانية.

فقد فرضت كل دولة تعرفات جمركية بقيمة 50 مليار دولار على منتجات كل منهما.

ويتطلع ترامب لفرض تعرفات إضافية تصل إلى 100 مليار دولار على سلع صينية.

وفي خطاب أوائل هذا الشهر، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بفتح سوق الصين على نطاق أوسع أمام الشركات الأجنبية، ما يرفع الآمال بإمكانية حل النزاع مع واشنطن.

وقال منوشين إنه ناقش مقترحات شي مع مسؤولين صينيين.

وأضاف "نحن متفائلون بحذر. قد أسافر قريبا إلى بكين لإجراء مزيد من المحادثات".