المنطقة الاقتصادية الحرة في أوزبكستان تجذب المستثمرين الأتراك

قال جامشيد حيدروف، رئيس المنطقة الاقتصادية الحرة (أورغوت) في مدينة سمرقند الأوزبكية، إنّ "أورغوت" تقدّم فرصا استثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، عبر إعفائهم من الضرائب الجمركية.

وأوضح حيدروف أنّ المناطق الاقتصادية الحرة التي أسسها الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف العام الماضي، تهدف لجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب إلى أوزبكستان.

وأشار حيدروف إلى وجود 60 مشروعا في منطقة اورغوت، وأنّ 6 من هذه المشاريع سينفّذها مستمرون أتراك.

وأضاف حيدروف أنّ إدارة المنطقة الاقتصادية الحرة اتفقت مع 3 شركات تركية رائدة في مجالات عدة، لمباشرة استثماراتهم في منطقة أورغوت قبل نهاية العام الحالي.

ونوّه حيدروف إلى أنّ شركة الخطوط الجوية التركية بدأت بتسيير رحلات من إسطنبول إلى مدينة سمرقند الأوزبكية، وأنّ هذه الرحلات ستسهل وصول المستثمرين إلى المنطقة الاقتصادية الحرة.

وتابع قائلاً : "نقوم بإعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب، بحسب قيمة استثماراتهم، وتتراوح مدة الإعفاء بين 3 إلى 10 أعوام، وبإمكان المستثمرين الإنتاج في هذه المنطقة وبيع منتجاتهم دون دفع ضريبة، ويمكن للمستثمرين الأتراك الوصول إلى الأسواق الأسيوية انطلاقا من هذه المنطقة".

وتوقع حيدروف أن تصل عائدات المنطقة الاقتصادية الحرة في المرحلة الأولى، إلى 70 مليون دولار، ويعمل فيها نحو 4 آلاف و400 عاملاً.