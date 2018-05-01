"النقد الدولي": الاقتصاد التركي تعافى إلى حد كبير عقب محاولة الانقلاب

أكد صندوق النقد الدولي، الاثنين، أن الاقتصاد التركي تعافى إلى حد كبير خلال العام الماضي، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف تموز/ يوليو 2016.

وأشار الصندوق، في تقريره التشاوري حول تركيا، أن اقتصاد البلاد يعاني من حالة عدم التوازن الداخلي والخارجي، ومعدلات التضخم فوق المستوى المستهدف.

وأضاف أن الغموض السياسي والاضطرابات الإقليمية التي تحيط بالمنطقة مرتفعة، داعيا إلى المزيد من التشديد في السياسات النقدية والتركيز على زيادة المرونة في الإصلاحات الهيكلية بسوق العمل.

يشار إلى أن الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 7.4 بالمئة خلال العام الماضي، وفقا لمعطيات رسمية.