تراجع الدولار مقابل الليرة التركية بعد صدور تقرير اجتماع البنك المركزي

بدأ الدولار أخيرًا في فقدان بعض قيمته مقابل الليرة التركية في وقت متأخر من اليوم الأربعاء، وذلك بعد الأنباء الصادرة عن الاجتماع الطارئ للبنك المركزي التركي.

واتخذ الاجتماع الطارئ بعض القرارات الحاسمة للحد من قيمة الدولار مقابل الليرة. حيث أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8.0 و 9.25 و 7.25 في المئة على التوالي.

كما اتخذ البنك المركزي قرارا برفع معدل فائدة الاقراض لنافذة السيولة المتأخرة إلى 16.5 في المائة من 13.5 في المائة السابقة.

وبعد هذه الخطوات التي اتخذها البنك المركزي، تعافت الليرة التركية بسرعة إلى مستوى 4.55 مقابل الدولار الأمريكي، و 5.33 مقابل اليورو بعد وصوله أدنى مستوياته اليوم عند 4.92 و 5.74 على التوالي.

وشهد الدولار في الآونة الأخيرة ارتفاعات قياسية متتالية مقابل الليرة التركية.