تركيا تفرض رسوما جمركية إضافية على بعض المنتجات الأمريكية

أبلغت تركيا منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، أنها ستتخذ تدابير ضد فرض الإدارة الأمريكية رسوما إضافية على واردات الصلب والألمنيوم.



وأفادت مصادر في المنظمة بجنيف، أن تركيا أبلغت "التجارة العالمية" بأنها ستفرض رسوما جمركية إضافية على بعض المنتجات الأمريكية.



وأضافت المصادر أن تركيا ستفرض رسوما إضافية بشكل متساوٍ على 22 منتجا تستوردها من الولايات المتحدة.



وستكون نسبة الرسوم التي تفرضها تركيا مساوية للنسبة التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب التركية، والبالغة 25 %.



وستحقق الرسوم الجمركية الإضافية إيرادات إضافية لتركيا بنحو 260 مليون دولار أمريكي.



وفي وقت سابق، أفادت مصادر في وزارة الاقتصاد التركية، بأن الرسوم الإضافية ستشمل الفحم، والورق، والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، والسيارات، ومواد التجميل، والآلات والمعدات، والمنتجات البتروكيماوية التي تستوردها تركيا من الولايات المتحدة.



ومطلع مارس/ آذار الماضي، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على فرض رسوم استيراد جمركية بنسبة 25 % على الصلب، و10 % على الألمنيوم، لكنه أرجأها لمدة 30 يوماً على كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك.



ثم مدّد ترامب الإرجاء إلى 1 يونيو/ حزيران 2018، وفي 30 أبريل/ نيسان تم منح الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكوريا الجنوبية إعفاء دائما من تلك الرسوم.