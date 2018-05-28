"المركزي" التركي يعلن رفع سعر الفائدة لأجلي الأسبوع واليوم.. والليرة تواصل الانتعاش

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، أنه قرر استكمال ما سماها "عملية التبسيط" المتعلقة بالإطار العملياتي للسياسة النقدية.

وأوضح البنك، في بيان، أنه سيرفع نسبة الفائدة على قروض الريبو (لأسبوع) لتتطابق مع السعر العام للفائدة التي حددها البنك الأسبوع الماضي، عند 16.25 بالمئة.

ويقف سعر الفائدة الحالي على قروض الريبو عند 8 بالمئة، بينما يصل سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة.

ووفقاً للبنك المركزي، فإن سعر الفائدة على الإقراض والاقتراض لليلة واحدة سيحدد بـ 150 نقطة أساس أعلى أو أدنى من سعر الفائدة المقرر على قروض الأجل الأسبوعي.

وأكد البيان أن الإطار العملياتي الجديد للسياسة النقدية التركية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران القادم.

وبعيد صدور بيان المركزي التركي، انتعشت الليرة ليصل سعرها أمام الدولار الأمريكي إلى ما دون مستويات 4.57، نزولاً من مستوى 4.64 الذي كانت الليرة عند في وقت سابق اليوم قبل البيان.

وكان سعر الدولار أمام الليرة قد أغلق الجمعة على مستوى 4.70 بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً قبل نحو أسبوع عندما وصل إلى مستويات 4.92.