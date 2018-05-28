تشاوش أوغلو: نستهدف 50 مليار دولار كإيرادات من السياحة بحلول 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن بلاده تستهدف استقبال 50 مليون سائح وإيرادات بـ50 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2023.

جاء ذلك في كلمة له خلال لقائه بشخصيات معنية بمجال السياحة في ولاية أنطاليا، اليوم الاثنين، أكد فيها وجود زيادة كبيرة في عدد السياح الوافدين إلى تركيا العام الحالي.

وشدّد تشاوش أوغلو على أهمية القطاع السياحي من أجل البلاد والدخل القومي على حد سواء. مؤكدًا تحقيق إسهامات هامة للغاية بهذا القطاع على مدار 16 عامًا الماضية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف: "هدفنا لعام 2023 في السياحة يتمثل باستقبال 50 مليون سائح وإيرادات بـ50 مليون دولار، ونسير بخطوات ثابتة نحو هذا الهدف".

وتستحوذ ولاية أنطاليا وحدها على 34 بالمئة من إجمالي السياحة في تركيا، وفق وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وتتمتع الولاية بشواطئ طويلة وساحرة تطل على البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب غاباتها الشاسعة، وآثارها التاريخية.