الرخام التركي يكسو محطات قطارات الأنفاق في نيويورك

تصدر شركة سلجوقلو التركية، الرخام لبلدان عديدة حول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والسعودية.

ويستخدم الرخام، الذي تصدره الشركة، ومقرها قونيا (وسط تركيا)، في مشاريع هامة، مثل تجديد محطات قطار أنفاق نيويورك الذي لا يزال متواصلا.

وفي تصريح للأناضول، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، نوح غون، إن القدرة الإنتاجية لشركتهم تصل 300 ألف متر مربع سنويا، يتم تصدير 90 بالمائة منها.

وذكر أنهم يصدرون الرخام إلى 20 بلدا حول العالم، حيث تشكل الولايات المتحدة والسعودية السوق الأكبر لمنتجات الشركة.

كما لفت إلى أنهم يصدرون إلى بلدان أوروبية والصين والهند، وغيرها من الدول.

وأشار إلى أن منتجاتهم تُستخدم في مشاريع هامة مثل تجديد محطات قطار الأنفاق بنيويورك، معتبرا ذلك مصدر فخر للشركة ويفتح الباب أمام الدخول في مشاريع أكبر.