شيمشك: هناك اهتمام كبير بتركيا في أوساط المستثمرين الإنجليز

قال نائب رئيس الوزراء التركي لشؤون الاقتصاد، محمد شيمشك، إن المباحثات التي أجراها في العاصمة البريطانية لندن، كانت "مثمرة جدًا"، مشيرًا إلى وجود اهتمام كبير بتركيا في أوساط المستثمرين.

جاء ذلك، في تغريدة نشرها الوزير التركي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأربعاء، حول مباحثات أجراها رفقة رئيس البنك المركزي التركي "مراد جتين قايا"، مع المستثمرين وممثلي المؤسسات المالية في إسطنبول ولندن، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد "شيمشك" أنهم وجهوا للمستثمرين، جملة من الرسائل خلال المباحثات، مفادها أن الحكومة التركية عززت حزمة سياساتها، وأن مرحلة التوازن بدأت من جديد في الاقتصاد.

وبحسب شيمشك، فإن من بين تلك الرسائل أيضًا، أن مكافحة التضخم وعجز الحساب الجاري هي الأولوية الأهم بالنسبة لهم، وأن حكومة بلاده ستسرع الإصلاحات الهيكلية أكثر بعد الانتخابات المقررة في 24 يونيو/ حزيران المقبل.

كان الاقتصاد التركي سجل أعلى نسبة نمو في اقتصادات دول مجموعة العشرين، خلال العام الماضي 2017 بنسبة بلغت 7.4 بالمائة.