ارتفاع قيمة الصادرات والواردات التركية خلال الربع الأول من العام الجاري

ازدادت قيمة الصادرات التركية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2017.

جاء ذلك بحسب معطيات عن التجارة الخارجية نشرتها مؤسسة الإحصاء ووزارة الجمارك والتجارة بتركيا، اليوم الخميس.

وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان الماضي، 55 مليار و29 مليون دولار.

كما ازدادت قيمة الواردات التركية أيضًا خلال هذه الفترة بنسبة 20.8 في المئة، وبلغت 82 مليار و446 مليون دولار.

أمّا عجز التجارة الخارجية، فقد ازداد خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري بنسبة 56.2 في المئة، وبلغ 27 مليار و416 مليون دولار.

من جهة أخرى، ازدادت قيمة الصادرات التركية خلال أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 7.8 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الشهر المذكور 13 ملياراً و869 مليون دولار.

كما ازدادت قيمة الواردات التركية بنسبة 15.6 في المئة خلال أبريل/ نيسان، وبلغت 20 ملياراً و554 مليون دولار.

فيما بلغ عجز التجارة الخارجية خلال الشهر الماضي، 6 مليارات و685 مليون دولار، بزيادة 35.6 في المئة.