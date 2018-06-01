الصادرات التركية ترتفع بنسبة 10.1% في الأشهر الأخيرة

أعلن مجلس المصّدرين في تركيا، اليوم الجمعة، ازدياد الصادرات التركية بنسبة 10.1% في الأشهر الـ 12 الأخيرة.

وقال مجلس المصدرين، في تقرير له، إن قيمة الصادرات التركية خلال الفترة المذكورة، بلغت 161.7 مليار دولار.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات التركية خلال مايو/ أيار الماضي، بلغت 13 مليار و956 مليون دولار، بزيادة 12.2 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ووفقًا لمعطيات المجلس، فإن قيمة الصادرات التركية ازدادت بنسبة 9.3 في المئة خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 69 مليار دولار.

وتعليقًا على المعطيات هذه، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، في تصريح صحفي، إن حكومة بلاده وعدت بتحقيق أرقام قياسية في الصادرات، وهي توفي بذلك.

وأكّد زيبكجي أن قيمة الصادرات التركية ستتجاوز 170 مليار دولار، نهاية العام 2018.

وأشار إلى اتخاذهم خطوات ملموسة، سواء على صعيد الاستثمارات أو نشاط التصدير، بهدف مواجهة عجز الحساب الجاري.