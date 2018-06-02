تركيا..اكتمال تأسيس شركة تصنيع السيارة المحلية

أعلنت "الشركة الصناعية التجارية المحدودة لمبادرة السيارة التركية"، لصناعة السيارات المحلية اليوم السبت، عن اكتمال تأسيسها.

وذكرت الشركة في بيان صادر عنها، أن شركات مجموعة "الأناضول"، و"بي إم سي"، و"كراجا القابضة"، و"توركسيل"، و"زورلو القابضة" وحدت جهودها وأسست شركة مبادرة السيارة التركية.

وبين أن الشركات الخمس ستعمل بالتنسيق مع وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا، واتحاد الغرف والبورصات التركيتين، بموجب بروتوكول جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح البيان أنه جرى تعيين "محمد غورجان قره قاش" رئيسا للشركة الجديدة.

وأشار أن التوقيع على اتفاقيات تأسيس الشركة وإنشاء علامة تجارية محلية، جرى يوم 31 مايو/أيار الماضي.

وأكد البيان، بدء مرحلة تصميم الشكل الخارجي للسيارة التركية.

وتعتزم الشركة طرح نموذج أولي للسيارة وعرضه للجمهور نهاية 2019.