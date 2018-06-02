شيمشك: تركيا تقوم بمعالجة مخاوف السوق من خلال إجراءات ذات مصداقية

أكد نائب رئيس الحكومة التركية، محمد شيمشك، اليوم السبت، أن بلاده تقوم بمعالجة المخاوف في السوق من خلال سلسلة إجراءات ضمن سياسة نقدية ذات مصداقية، رداً على بيان لوكالة موديز للتصنيف الائتماني التي أعلنت أمس أنها بصدد مراجعة تصنيف تركيا بهدف خفضه.

وأضاف شيمشك، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" أن من بين هذه الإجراءات القيام بـ"تشديد وتبسيط السياسة النقدية"، بالإضافة إلى "اتخاذ تدابير تحوط دقيقة".

وكانت وكالة موديز قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا في آذار/ مارس الماضي إلى Ba2 في خطوة غير متوقعة، وأثارت سخط المسؤولين الأتراك بوصفها لا تعكس قوة الاقتصاد التركي وثقة المستثمرين به، كما أدت إلى موجة تراجع في سعر صرف العملة المحلية.

وحول الإجراءات الأخرى التي تواجه تركيا بها مخاوف السوق بشأن متانة الاقتصاد المحلي وموثوقيته، أكد المسؤول التركي أن بلاده "تعمل على المزيد من تقوية سياستها (النقدية) على سبيل المثال: تشديد السياسة المالية من خلال إنفاق الاقتطاعات".

كما أوضح شيمشك أنهم يقومون بتسريع وتيرة الإصلاحات في السياسة النقدية للبلاد قبيل الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 24 حزيران/ يونيو الجاري.