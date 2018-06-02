وزير التجارة التركي: نتجاوز الأزمات دائما بتحقيق نمو اقتصادي

قال وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفنكجي، اليوم السبت، إن بلاده نجحت دائمًا في تجاوز الأزمات بتحقيق نمو اقتصادي.

وأضاف "توفنكجي" أن الأطراف التي تحاول تضليل الرأي العام ستُحرَج مجددًا كلما أُعلنت نتائج أنشطة تركيا الاقتصادية الحديثة.

وكان مجلس المصّدرين بتركيا قد أعلن أمس ازدياد قيمة الصادرات التركية خلال مايو/ أيار الماضي، بنسبة 12.2 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات التركية في الفترة المذكورة 13 مليار و956 مليون دولار، بحسب إعلان المجلس أمس.

وأكّد توفنجكي أن تركيا ستواصل النمو رغم جميع الهجمات والمضاربات الرامية إلى النيل من اقتصادها.

وشدّد على أن تركيا لا تخضع إطلاقًا أمام ضغوط تمارسها وكالات التصنيف الائتماني أو بعض المؤسسات المالية في العالم.

وبيّن الوزير التركي أن قيمة صادرات بلاده كانت 36 مليار دولار فقط، عندما تسلم حزب "العدالة والتنمية" الحكم في البلاد، أمّا اليوم فقد ارتفعت إلى 161.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.