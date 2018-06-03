تركيا تكمل تأسيس شركة تصنيع السيارة المحلية

أعلنت "الشركة الصناعية التجارية المحدودة لمبادرة السيارة التركية" المتخصصة بصناعة السيارات المحلية اكتمال تأسيسها.

وذكرت الشركة في بيان اليوم السبت، أن شركات مجموعة "الأناضول"، و"بي إم سي"، و"كراجا القابضة"، و"توركسيل"، و"زورلو القابضة"، وحدت جهودها وأسست شركة مبادرة السيارة التركية.

وأفاد البيان أن الشركات الخمس ستعمل بالتنسيق مع وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا، واتحاد الغرف والبورصات التركيتين، بموجب بروتوكول جرى توقيعه في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وأوضح أنه جرى تعيين "محمد غورجان قره قاش" رئيسا للشركة الجديدة.

وأشار أن توقيع اتفاقيات تأسيس الشركة وإنشاء علامة تجارية محلية جرى يوم 31 مايو / أيار المنصرم.

وأكد البيان بدء مرحلة تصميم الهيكل الخارجي للسيارة التركية، فيما تعتزم الشركة طرح نموذج أولي للسيارة وعرضه أمام الجمهور نهاية 2019.

وقال وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا فاروق أوزلو، في بيان، إن مشروع صناعة السيارة المحلية سيتولى قيادة القفزة التكنولوجية في البلاد.

وأشار "أوزلو" أن المشروع سيكون بمثابة منصة تكنولوجية تغذي كافة القطاعات الأخرى.

وأشار إلى أن مشروع إنتاج سيارة محلية يعد واحدا من الحلقات المهمة لأهداف تركيا.

من جانبه، قال "قره قاش في بيان" الشركة: "عندما نجمع الحافز والإصرار في مشروعنا مع الإمكانات الهائلة في البلاد، سيكون لنا كلمة في السوق العالمية".