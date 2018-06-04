تركيا تعيد تدوير أكثر من نصف النفايات البلاستيكية لديها

يعد تدوير البلاستيك في دورة الطبيعة واحدة من أكبر المشاكل التي يواجهها العالم، باعتبار أن النفايات البلاستيكية ومعالجتها تشكل معضلة بيئية حقيقية.

وفي الإطار، نجحت تركيا في تدوير أكثر من نصف النفايات البلاستيكية العام الماضي.

ووفقاً لأرقام وزارة البيئة والتخطيط المديني، تم بيع 236.000 طن من القناني البلاستيكية، تم تدوير ما نسبته 140.000 طن منها.

ومنذ بداية العام الجاري، تم تدوير 17.500 طن من القناني البلاستيكية، ليصار إلى استخدامها من جديد.

وقال وزير البيئة والتخطيط المديني، مصطفى أوزتورك، في حديث للأناضول، إن قطاع اقتصاد التدوير في تركيا ينمو بسرعة وأن كافة النفايات من الزجاج إلى الإطارات والورق والكراتين والبلاستيك، يتم تدويرها في 600 مصنع مرخص من الوزارة.

وعام 2017، بدأ العمل بقانون يجبر منتجي الأغلفة والعبوات استخدام 4 بالمئة على الأقل من مواد مدورة في تركيا.

وتقوم مصانع التدوير بصناعة البوليستر والألياف والخيوط من مواد بلاستيكية معاد تدويرها.