صادرات البندق تدر على تركيا أكثر من 1.5 مليار دولار

بلغت عائدات تركيا من تصدير البندق خلال 9 أشهر من موسم القطاف 2017 - 2018، نحو 1.5 مليار دولار.

وأوضح اتحاد مصدري البندق في منطقة البحر الأسود، في بيان، أنّ كل 100 كيلوغرام من البندق التركي بيعت إلى الخارج بـ 617 دولار.

وأضاف البيان، أنّ تركيا صدّرت خلال الفترة الممتدة من سبتمبر/ أيلول 2017 حتّى 31 مايو/ أيار 2018، نحو 239 ألف و207 أطنان من البندق، وجنت من هذه الكمية ملياراً و503 مليون و83 ألف و850 دولاراً.

وذكر أنّ دول الاتحاد الأوروبي، استوردت من تركيا 178 ألف و965 طنا من البندق، بينما بلغت الكمية المصدرة إلى الدول الأوروبية الأخرى، 16 ألفاً و934 طناً.

وأشار البيان، إلى أنّ إجمالي كمية البندق في تركيا بلغ خلال موسم القطاف الماضي (2016 - 2017)، 189 ألف و666 طناً، وجنت تركيا من صادرات البندق خلال الفترة المذكورة، ملياراً و550 مليون و715 ألف و77 دولاراً.