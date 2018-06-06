واشنطن: ليس هناك أي حرب تجارية وإنما خلافات اقتصادية

نفى كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي، لاري كادلو، أن تكون بلاده قد دخلت في حرب تجارية عالمية بعد قرار فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم القادم من أوروبا وكندا والمكسيك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب، ظهر اليوم الأربعاء.

وقال كادلو "نحن لا نخوض حربا تجارية عالمية، وإنما هناك بعض الخلافات الاقتصادية مع عدد من الدول عبر العالم".

ويأتي تعليق كادلو، بعد أن اعتبر عدد من وسائل الإعلام العالمية، أن القرارات الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية، مؤشر على حرب اقتصادية عالمية يشعلها ترامب.

وقال كادلو، إن "الرسوم الجمركية التي تعتمدها الولايات المتحدة هي الأدنى في العالم، وأقل من منافسينا"، مضيفا أن الرؤساء السابقين سواء من الحزب الديمقراطي أو الجمهوري لم يولوا أهمية لمسألة المبادلات التجارية.

واستدرك "لكن الرئيس ترامب أعطى أهمية كبيرة لهذه المعركة لأنها مهمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة".

وتابع كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي "لا تلوموا ترامب، وإنما يجب لم القرارات التي أدت إلى هذه الظروف".

وقال كادلو، إن الرئيس يريد إصلاح ما وصفه بـ"النظام التجاري المنكسر خلال العقود الماضية"، معتبرا أن الإصلاحات التجارية الحالية، هي الأكبر خلال عقود.