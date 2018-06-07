غرامة أمريكية لشركات "ZTE" الصينية بقيمة 1.4 مليار دولار

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن مجموعة شركات "ZTE" الصينية المتخصصة في مجال الاتصالات، وافقت على دفع غرامة بقيمة 1.4 مليار دولار، نتيجة انتهاكات لاتفاق تسوية في مارس/آذار 2017.

وبحسب بيان للوزارة، فإنه بموجب الاتفاقية الجديدة، يجب على المجموعة الصينية دفع مليار دولار ووضع 400 مليون دولار إضافية كضمان، قبل أن تقوم الوزارة الأمريكية بإزالتها من قائمة الحظر المفروض عليها منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.

وأضافت الوزارة، أن هذه العقوبات تضاف إلى مبلغ 892 مليون دولار، كغرامة دفعتها مجموعة الشركات إلى الإدارة الأمريكية، بموجب اتفاقية التسوية في مارس 2017.

وكانت الولايات المتحدث قد فرضت في 2017، غرامة قدرها 892 مليون دولار على "ZTE" لخرقها الحظر التجاري، وبيع المعدات مع معالجات "كوالكوم" إلى إيران.

وحينها دفعت المجموعة الغرامة، إلا أنها لم تلتزم بالجزء الثاني من الاتفاقية مع لجنة التجارة الأمريكية، التي كانت تهدف إلى تأديب 35 من الموظفين الماليين المتورطين في الحادث، وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى حظرها، في أبريل الماضي، من شراء أية معدات من شركات أمريكية.

وتعد "ZTE" حالياً رابع أكبر مورد للهواتف الذكية في الولايات المتحدة.