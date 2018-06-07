وزير الخارجية الفلسطيني: قطاع غزة سيشهد عدداً من التسهيلات قريباً

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الخميس، إن قطاع غزة سيشهد قريباً "عددا من التسهيلات، كفتح معبر رفح الحدودي مع مصر، وتقديم خدمات أساسية".

وأضاف المالكي خلال استقباله نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الإيرلندي سيمون كوفيني، في مقر الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة الفلسطينية "ستدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة، وستعمل على تقديم خدمات أساسية كالمياه والكهرباء".

وناقش الوزيران، بحسب بيان صحفي أصدرته الخارجية الفلسطينية، تطورات الأحداث في المنطقة، وتوجه فلسطين للانضمام للمنظمات الدولية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره شدّد "كوفيني" على "اهتمام بلاده بعملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا دعم بلاده للجهود الفلسطينية".

ووصل الوزير الإيرلندي رام الله اليوم، وعلى جدول أعماله لقاء عدد من المسؤولين الفلسطينيين، قبل أن يغادرها مساء اليوم.

وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن اتخذ إجراءات خلال الفترة الماضية بهدف ما قال إنه "إجبار" حركة حماس على تسليم إدارة قطاع غزة بالكامل لحكومة التوافق، وشملت الإجراءات تقليص الرواتب، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع قبل عودتها في يناير/ كانون الثاني الماضي.