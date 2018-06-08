تركيا تدرس فرض رسوم إغراق على شركات أمريكية

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكتشي، الخميس، إن بلاده على علم بتسبب شركات أمريكية عملاقة بمنافسة غير عادلة عبر تلقيها دعما وإعانات كبيرة من الدولة.

وفي تصريحات خلال زيارته غرفة زراعة ولاية دنيزلي، غربي البلاد، أكّد الوزير أن تركيا تدرس فرض رسوم إغراق تجاري على هذه الشركات.

"والإغراق التجاري"، هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما؛ وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، أو يشكل منافسة لمنتج محلي مماثل.

ولفت زيبكتشي أن تركيا تواصل اتخاذ إجراءات لمواجهة قرار الولايات المتحدة فرض رسوم على وارداتها من الفولاذ والألمنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.

وأوضح في هذا الصدد أن بلاده اتخذت بعض القرارات تجاه استيراد منتجات مثل الصويا والقطن واللوز والجوز والأرز من الولايات المتحدة.

وبين الوزير التركي أن إجرءات بلاده جاءت ردا على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة.

وشدّد زيبكتشي على عزم بلاده تشديد الإجراءات تجاه المنتجات الأمريكية، ملوحا باتخاذ مزيد من تلك الإجراءات خلال الأيام المقبلة.

وأفاد بأن وزارته ستعلن أسماء المنتجات والشركات الأمريكية التي تتسبب بالتنافس غير العادل بعد تشاور الحكومة.

واعتبر زيبكتشي أن بلاده تهدف من خلال إجراءاتها الأخيرة تجاه المنتجات والشركات الأمريكية التي تحدث عنها، إلى دفع واشنطن إلى التراجع عن الرسوم التي فرضتها مؤخرا، إضافة إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين.

والجمعة الماضية، دخلت حيز التنفيذ رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الفولاذ (25 %) والألمنيوم (10%) القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.