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تركيا تتفوق على الصين والهند في معدلات النمو بالربع الأول من 2018

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
تركيا تتفوق على الصين والهند في معدلات النمو بالربع الأول من 2018

قال وزير التنمية التركي لطفي ألوان، إن بلاده تجاوزت الصين والهند في معدل النمو، عبر تسجيلها نموا بلغ 7.4 بالمائة في الربع الأول من 2018.

جاء ذلك، في تصريح أدلى به الوزير التركي، خلال جولة له في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

وأوضح "ألوان" أن معدل نمو تركيا الأخير، يجعلها في موقع ثاني أسرع بلد من حيث النمو في العالم.

وزاد: "سرعة نمو الدول المتقدمة 1.9 بالمائة وفي أوروبا 2.2 بالمائة، وملخص هذه المعطيات أن بلادنا تحقق سرعة نمو بثلاثة أو أربعة أضعاف عن سرعة البلدان المتقدمة، حتى أننا تجاوزنا الصين والهند".

ونوّه الوزير التركي أن القطاع الصناعي، حقق نموا بمعدل 8.8 بالمائة في الربع الأول من 2018.

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