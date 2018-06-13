ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي التركي 6.2 % في أبريل الماضي

حقق مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في تركيا، ارتفاعاً بنسبة 6.2 بالمائة خلال أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2017.

جاء ذلك في معطيات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الأربعاء.

وعلى أساس شهري، تشير المعطيات إلى أنّ مؤشر الإنتاج الصناعي خلال أبريل الماضي، زاد بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة مع مارس/ آذار الماضي.

أما مؤشر الإنتاج الصناعي غير المعدل موسمياً، فشهد ارتفاعاً في أبريل الماضي بنسبة 5.1 بالمائة، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

ويقود القطاع الصناعي معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد التركي، الذي سجل نمواً مرتفعا بلغ 7.4 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري.