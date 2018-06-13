"الفيدرالي" الأمريكي يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الثانية خلال 2018

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بنسبة 0.25 بالمائة (25 نقطة أساس)، للمرة الثانية خلال 2018.

وقال الفيدرالي الأمريكي، في بيان على موقعه، إنه زاد معدل الفائدة الأساسي إلى 2 بالمائة، مقارنة بـ1.75 بالمائة قبل القرار.

ووفق مسح "الأناضول"، فهذا هو الرفع الثاني للفائدة الأمريكية خلال 2018، بعد زيادتها، في مارس/ آذار الماضي، بنفس النسبة نحو 0.25 بالمائة.

وذكر الفيدرالي، حسب البيان، أن التضخم قرب المستهدف البالغ 2 بالمائة على المدى المتوسط، فضلا عن أن التوقعات الاقتصادية تبدو متوازنة.

ورفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة ثلاث مرات خلال 2017، مع توقعات برفعها ثلاث أو أربع مرات في 2018 الجاري.