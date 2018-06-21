أنقرة تعرض على عمان التعاون لتخفيف أزمتها الاقتصادية الأخيرة

أعلن مجلس الأعمال التركي الأردني استعداده للتعاون مع الأردن للمساهمة في تخفيف المشاكل الاقتصادية التي يواجهها.

ورحب "فاروق أقبال" رئيس مجلس الأعمال التركي الأردني التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، في بيان اليوم الخميس، بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة مهنئاً رئيس الوزراء الجديد عمر الرزاز.

وأشار أقبال إلى أن المجلس يجري مباحثات بهدف المساهمة في تخفيف المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الأردن.

وبيّن أنهم اتفقوا مع اتحاد المكاتب السياحية التركية من أجل زيادة عدد السياح الأتراك إلى الأردن، بهدف إحياء القطاع السياحي في الأردن.

ولفت إلى أن قطاع السياحة من بين أهم القطاعات التي تجلب العملة الصعبة إلى الأردن، الذي يُعتبر قاعدة استثمارات بالنسبة للشركات التركية التي ترغب بتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة والمنطقة العربية، بصفته عضو في اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة التجارة الحرة العربية.

وأضاف أن هناك شركات تركية لها استثمارات في الأردن وتساهم في صادراته، مبيناً أنهم يقومون بأنشطة تعريفية للفرص الاستثمارية الموجودة في الأردن للقطاع الخاص التركي.

وأردف أنهم سيواصلون أنشطتهم للتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى وجود فرص استثمارية مهمة في الأردن في الوقت الراهن خصوصاً في قطاع الأغذية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء.

وأضاف أن تركيا والأردن بإمكانهما تقييم فرص تعاون في دول ثالثة، لافتاً إلى وجود هذا النوع من الفرص في البلدان الإفريقية.

وأكد أن هناك خطة لعقد اجتماع خلال تموز/ يوليو أو آب/ أغسطس المقبل بين مجلس العلاقات الخارجية التركي وجمعية رجال الأعمال الأردنيين في إسطنبول لبحث التعاون في قارة إفريقيا.

وشدد أن استقرار الأردن مهم جداً لاستقرار المنطقة، وأن القطاع الخاص التركي مستعد لتقديم الدعم اللازم لتطوير العلاقات الثقافية والتجارية مع الأردن.