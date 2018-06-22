الخطوط التركية تفتح باب التوظيف لـ 100 طيار على الأقل

تعتزم شركة الخطوط الجوية التركية توظيف نحو ألف طيار، على ما أعلن نائب رئيس الشركة التنفيذي للموارد البشرية، عبد الكريم جاي، اليوم الجمعة.

وقال جاي للصحفيين في مدينة إسطنبول: "هدفنا الآن هو ألف طيار لتلبية احتياجاتنا".

وأوضح المسؤول في الناقل الوطني التركي أن القدرة الاستيعابية لدى الشركة للطيارين ستزداد بمجرد تشغيل مطار إسطنبول الجديد.

ومن المتوقع افتتاح مطار إسطنبول الثالث الجديد رسمياً أمام الرحلات الجوية اعتباراً من 29 تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وبحسب بيان للخطوط التركية، فإن الطيارين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً ويحملون شهادات مشاركة سيكون بمقدورهم التقدم إلى أكاديمية الطيارين، ودعت الراغبين بالترشح إلى مراجعة الموقع الرسمي للشركة للوقوف على المزيد من التفاصيل.