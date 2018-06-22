وزير المواصلات التركي: مطار إسطنبول الثالث يوفر 1.5 مليون فرصة عمل

قال وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، إن مطار إسطنبول الجديد سيوفر مليون ونصف مليون فرصة عمل بشكل غير مباشر للمواطنين.

وأضاف خلال استضافته في اجتماع المحررين بوكالة الأناضول اليوم الجمعة، أن 100 ألف شخص سيعملون في المطار الجديد في المرحلة الأولى، وسيصل العدد إلى 225 ألف عند إتمام كامل مراحله عام 2023، وأن فرص العمل في المطار والقطاعات المتعلقة به ستصل إلى 1,5 مليون.

ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من تشييد المطار في أكتوبر/تشرين أول من العام الجاري.

ومع بدء العد التنازلي لانطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا الأحد المقبل، أوضح أرسلان أن "الصورة صارت أوضح الآن حيث فشل مرشحو المعارضة في عرض مشاريع جديدة للمجتمع".

وأضاف: "الناس في الميادين يقولون لو يوجد شخص قادر على تحقيق آمالنا فهو أردوغان، كل ما عجزنا عن قوله في ساعات طويلة، يلخصه المواطن في الميادين في دقيقة واحدة".

وأشار أنه على ثقة أن الرئيس أردوغان سيفوز بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى. كما أكد على الدور المهم الذي لعبته الدولة التركية في حماية الأكراد.

وقال: "كمواطن تركي من جذور كردية، أقول إنه لولا تركيا لقُتل اليوم ملايين الأكراد في العراق وسوريا".

والأحد المقبل، تشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الرئاسية منها 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر.

بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية، أبرزها العدالة والتنمية، الحاكم، والشعب الجمهوري والحركة القومية، المعارضين.