نائب يلدريم: تركيا من الدول الأقل تأثراً برسوم ترامب الجمركية

طمأن نائب رئيس الحكومة التركية، محمد شيمشك، اليوم السبت، رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمصدرين في البلاد بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم مؤخراً.

وقال شيمشك، في لقاء جمعه برجال الأعمال في ولاية بورصة، في تعليقه على المخاطر التي تشكلها الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، إن الولايات المتحدة بلد مهم، ولكنها "ليست شريكاً تجارياً مهماً لتركيا".

وأشار شيمشك إلى أن رجال الأعمال في بورصة عبروا له عن مخاوفهم من احتمال وقوع حرب تجارية عالمية.

وقال المسؤول التركي: "تركيا من الدول الأقل تأثراً فيما يتعلق بالتجارة، خاصة تصدير السيارات، ولكن أي حرب تجارية ستعكر المزاج بشكل عام".

وأضاف أنه كان يأمل أن يكون قرار الرسوم الأمريكية مجرد تكتيك تفاوضي، لكنه أكد في نفس الوقت أن بلاده جزء من الاتحاد الجمركي الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن "الاتحاد الأوروبي يحتاج تركيا وتركيا تحتاج الاتحاد الأوروبي (...) وبناء على ذلك ستتعمق علاقاتنا وتتسع. وأعتقد أنه بعد زوال حالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات سنقوم بتوسيع نطاق الاتحاد الجمركي" مع أوروبا.

ورأى أنه "نظراً لتجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي، فإن اندلاع أي حرب تجارية ستكون له آثار محدودة على تركيا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر في آذار/ مارس الماضي فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الحديد والصلب بنسبة 25 بالمئة، والألمنيوم بنسبة 10 بالمئة، الأمر الذي لقي غضباً دولياً لا سيما من قبل شركاء واشنطن التجاريين.